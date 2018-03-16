Ліга Європи: прикро, але переміг таки сильніший

16/03/2018 Розмір тексту:

“Динамо” – “Лаціо” – 0:2

Здається, ніколи раніше так не дратувало протяжне “е-е-е-е-е-е” у виконанні знаного місцевого тележурналіста, який нині прикрашає собою республіканський футбольний канал. І його ж хронічне “ось” майже після кожного слова. Все вчорашнього пізнього вечора здавалося безрадісним – як вогка сирість, темрява й імла за вікном…

Вдруге за кілька днів італійський клуб виявився українському “не по зубах”. Зараз можна сказати, що цілком закономірно, адже протистояли “Шахтареві” і “Динамо” команди з лідируючої групи Серії А. Подолати італійців нам не вдавалося і в кращі для України і її футболу часи, а вже тепер… Чи не єдиний раз – переконливо, беззаперечно, – це вдалося В.Лобановському в півфіналі Євро-1988 на чолі збірної СРСР, яка майже повністю складалася з гравців “Динамо”. Італійців на полі тоді просто не було помітно – настільки потужно зіграли Михайличенко, Рац, Литовченко, Заваров, Протасов… Але для такої гри потрібні ретельно підібрана тактика і відповідні виконавці. І вдається вона зовсім нечасто.

Не знаю, які тактичні концепції доводив до своїх підопічних перед вчорашнім матчем О.Хацкевич, але, схоже, за різними схемами забув про найпростіше (чи забули самі футболісти) – про те, на чому вже не раз обпікалися. Кутовий у виконанні “Лаціо” на 23 хвилині, нашарування помилок Бойка і Шепелєва і – точний удар головою бразильця Лукаса. До того злощасного моменту у киян іноді “прорізувалися” перспективні флангові прориви, які, втім, не призводили хоча б до видимості загрози воротам. Італійці ж, зусиллями Іммобіле і Андерсона, могли вбити інтригу вже в першому таймі, однак їхні удари виявилися неточними.

У другому таймі “орлята” з Риму не стали згадувати історичні традиції “катеначчо”, а завдяки кращому контролю м’яча регулярно створювали загрози воротам Бойка. “Пощастило”, “Іммобіле пробачає “Динамо”, “Луїс Альберто вибачив…”, – періодично повторював коментатор, і могло скластися враження, що саме італійцям конче треба забивати. Вихід на поле Мбокані й Гонсалеса ніби трішки пожвавив атакуючі дії “Динамо”, і останній навіть міг забити, але… всі питання зняв гол голландця де Фрея на 82 хвилині. Знову захист “Динамо” після подачі кутового дружно наступив на ті ж самі граблі. Вираз очей О.Хацкевича в заключні хвилини гри свідчив про те, що перемовини в нього за спиною І.Суркіса з іншими фахівцями віднині зовсім не будуть для білоруса сюрпризом…

Отже, 0:2 – адвокат Петро Кноль, вочевидь, знайомий з досвідом заздалегідь безнадійних справ, вгадав рахунок матчу. З чим його й вітаю – крізь зуби…

Ігор Дуда