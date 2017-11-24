Ліга Європи: поразки різної тяжкості

24/11/2017 Розмір тексту:

“Естерсунд” – “Зоря” – 2:0

“Скендербеу” – “Динамо” – 3:2

В четвер “Зоря” і “Динамо” підсумували невтішний для українських клубів євротиждень, що почався з поразки “Шахтаря” у Неаполі. До очкового здобутку в рейтингу УЄФА зусиллями трьох наших провідних команд доданий кругленький “0”…

Своїми несподіваними перемогами над “Атлетиком” і “Гертою” “Зоря” окреслила власні наміри і дала зрозуміти, що очікування щодо неї можуть бути доволі високими. Однак ці очікування треба виправдовувати в кожному поєдинку, а з цим у підопічних Ю.Вернидуба почалася “пробуксовка”. От і гра у Швеції проти цілком, здавалося б, рівного за силою суперника вийшла у їхньому виконанні зовсім непереконливою. Доволі млявий вигляд у першому таймі та дефіцит в один гол змусив український клуб по перерві заграти активніше, і біля воріт “Естерсунда” почали навіть виникати гострі моменти. Однак бразилець Юрі, який останнім часом, здається, спеціалізується на їх розтринькуванні, та його співвітчизник Сілас не використали свої шанси. Натомість гравець господарів не був до гостей таким великодушним: протягнувши м’яч з “почесним ескортом” оборонців “Зорі”, він завдав невідпорного удару, оформивши результат поєдинку і вивівши свій клуб в 1/16 Ліги Європи. У останньому домашньому матчі з “Атлетиком” “Зорю” влаштовує лише перемога. Завдання ускладнюється тим, що для іспанського клубу результат гри у Львові 7 грудня теж матиме значення – поразка залишить його за бортом турніру. Отже, найде коса на камінь.

Поєдинок “Динамо” зі “Скендербеу” вписав до історії українського гранда не зовсім славний рядок: першу, за моєї пам’яті, поразку в єврокубках від клубу з Албанії. “Пом’якшуючою обставиною” може бути те, що кияни вже виконали завдання виходу з групи і тепер у домашньому поєдинку з сербським “Партизаном”, якого випереджають на 2 пункти, визначать, хто ж посяде у ній перше місце. Це дасть певні переваги при жеребкуванні стадії плей-офф. Вказана обставина дала змогу тренерам трохи поексперементувати зі складом, перевірити молодих Русина і Шапаренка, а гравцям в полі – списати неуважність в захисті на деяку “розслабуху” після виконаної роботи. Між голами Циганкова на 16 хв і згаданого Русина на 91-й глядачі стали свідками доволі ненудної (за кількістю небезпечних моментів з обох сторін) гри, в якій прагнення господарів здобути першу перемогу в турнірі виявилося трохи сильнішим за намагання гостей достроково стати переможцями групи. “Скендербеу” ця перемога, швидше за все, з турнірної точки допоможе приблизно так само, як мертвому кадило, а от “Динамо” має звернути увагу на звичні хиби в захисті та незбагненні провальні проміжки гри, від яких команда О.Хацкевича ніяк не може позбутися…

Ігор Дуда