Ліга Європи: невідомо, як будуть грати, але далеко доведеться політати…

31/08/2018 Розмір тексту:

У Монако відбулося жеребкування групового турніру Ліги Європи. Руки відомих в минулому аргентинського форварда Ернана Креспо і голландського хавбека Арона Вінтера обрали для українських клубів таких суперників: у групі К “Динамо” зустрінеться з казахською “Астаною” (яку тренує українець Роман Григорчук), французьким “Ренном” і чеським “Яблонцем“, назва якого чимось нагадує якийсь міцний народний трунок.

На перший погляд – суперники цілком під силу для “Динамо” і хороший полігон для набування молодими гравцями команди єврокубкового досвіду. Коментатори одразу почали нарікати на значну відстань до Астани, але це радше – з царини пошуку виправдання для танцюриста, якому заважає танцювати… відомо що. Як мінімум друге місце “Динамо” повинно посідати.

Натомість “Ворскла” мала очікувати і отримала значно серйозніших суперників. Підопічним Василя Сачка в групі Е належить зустрітися з англійським “Арсеналом“, португальським “Спортингом” і азербайджанським “Карабахом“. У поєдинках з першими двома варто, мабуть, сподіватися… та ні, навряд чи на щось варто сподіватися крім туристичних вражень від Лондона та Лісабона – хіба що “каноніри” і “зелено-білі” вже зовсім махнуть на турнір рукою. А от з “Карабахом”, який минулого сезону примудрився набрати два очки в групі Ліги чемпіонів у матчах з мадридським “Атлетіко”, можна спробувати потягатися хоча б з міркувань престижу. Хоча туди шлях теж не дуже близький…

Ігор Дуда