Ліга Європи: невеселий дебют із щасливим ендшпілем

29/09/2017 Розмір тексту:

“Атлетік” – “Зоря” – 0:1

“Партизан” – “Динамо” – 2:3

Похмурий ранок іноді переходить у цілком погожий сонячний день з приємним вечором. Вчора обидва наші представники в Лізі Європи отримали щасливу нагоду пересвідчитися, що таке може спостерігатися не лише у сфері діяльності синоптиків, а й у поєдинках футбольних євротурнірів.

Перші хвилини матчу “Зорі” у іспанському Більбао, здавалося, не віщували команді Ю.Вернидуба нічого доброго. Господарі за підтримки доволі численної глядацької аудиторії одразу ж насіли на ворота Луніна, однак молодий голкіпер “Зорі” (як, зрештою, і вся команда) вчорашнього вечора намагалися діяти гранично уважно і надійно. Можливо, дещо полегшили їм завдання гравці “Атлетіка”, які атакували хоч і наполегливо, але без особливої вигадки. Все ж, “гешпанський” (а тим більше – баскський) гонор, мабуть, вимагав від господарів “не відпускати” команду, про існування якої до жеребкування вони навряд чи здогадувалися. Гол Харатіна на 26 хвилині після подачі кутового водночас і потішив, і змусив з острахом чекати на швидку і безжальну venganza (помсту) з боку господарів. Але закінчився перший тайм, розпочався і поволі наближався до фінішу другий, а іспанці, крім, сказати б, формально належного їм за статусом фаворита тиску, нічого надзвичайного не показували. Їхні форварди Вільямс і Адуріц ніби й перебували постійно в небезпечній близькості від воріт “Зорі”, крайні хавбеки намагалися “завантажувати” їх м’ячами, однак захисникам українського клубу (а в цій ролі подеколи виступали всі польові гравці) вдавалося відводити загрозу. Врешті-решт, підійшла така часто фатальна для наших клубів і конкретно для “Зорі” остання хвилина і…нічого не сталося. Виїзна перемога над однією з провідних команд найсильнішої ліги Європи – дарунок футбольної долі гравцям “Зорі” та персонально Ю.Вернидубу, якому ця примхлива пані, здається, чимало заборгувала. Перемога, справді, історична – перша для “Зорі” в груповому турнірі єврокубку.

“Динамо” на порожньому стадіоні у Бєлграді дуже довго і повільно запрягало. Настільки довго, що після першого тайму здавалося, що їхати вже не буде сенсу. Господарі вели в рахунку 2:0, і перебіг подій на полі не вказував на те, що підопічні О.Хацкевича здатні кардинально змінити хід поєдинку. Все ж, другий матч поспіль у Лізі Європи з грою “Динамо” по перерві відбувається приємна метаморфоза. Не інакше як тренери в роздягальні знаходять якісь чарівні слова… А ще майже чарівним чином вплинули на гру “Динамо” заміни. Мораєс і Бєсєдін додали діям команди того, чого явно бракувало до перерви – гостроти. І не формальної, а цілком реальної: бразилець двічі відзначився у воротах балканських “партизанів”, а Бєсєдін у стилі Ярмоленка віддав результативний пас на Буяльського. Добре те, що добре закінчується. І добре, коли суперник дає час “протерти очі” та серйозно взятися за справу. У нинішньому груповому турнірі кияни можуть дозволити собі таку розкіш. Далі так легко і просто навряд чи буде.

Ігор Дуда