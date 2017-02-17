Ліга Європи: іспанський план no pasáran

17/02/2017 Розмір тексту:

«Сельта» – «Шахтар» – 0:1

Пригадуючи після матчу його перебіг, від сили згадав один по-справжньому небезпечний момент біля воріт «Шахтаря», що виник внаслідок осмисленої атакуючої комбінації господарів – блискавична «стінка» на 15-й хвилині, яка закінчилася ударом вище воріт. Все інше – сліпа гра випадку або ж наслідок похибок гірників у захисті. До гри часто доводилося чути про форварда галісійців Аспаса. Слава його, здавалося, бігла поперед нього, але у звітному поєдинку він її не наздогнав і запам’ятався хіба що дрібними сутичками з гравцями «Шахтаря». Це ж стосується і його партнера по команді Гвідетті. Чим ближче до фінального свистка, тим більше господарі збивалися на звичайнісіньку навалу на ворота суперників – цей своєрідний крок відчаю, коли більш витончені ігрові засоби досягнення результату не дають ефекту.

Чи міг за таких умов «Шахтаря», сповідуючи свій стиль різких контрвипадів за участю трьох-чотирьох гравців, довести рахунок хоча б до 0:3 і перетворити матч-відповідь у Харкові на просту формальність? Цілком. Хрестоматійно-показову комбінацію на 26-й хвилині за участю Тайсона, Фреда, з виведенням віч-на-віч з голкіпером Марлоса і завершальним ударом Бланко-Лещука можна було в різних варіаціях повторити ще декілька разів. Що стало цьому на заваді? По-перше, «Сельта» все ж недаремно перебуває у верхній частині таблиці Ла Ліги і добре розуміється на таких речах, як сковування дій суперника і позбавленні його контролю м’яча. По-друге, що більш суттєво, в діях донеччан відчувалися типові огріхи футболу ранньої весняної пори. Показовою є контратака всередині другого тайму, коли п’ятеро гравців «Шахтаря» виходили на трьох захисників «Сельти». Думається, у жовтні донецькі бразильці простенько і естетично реалізували б таку нагоду, а от тепер, всередині лютого, вона була змарнована неоковирним пасом Марлоса.

Все ж мінімальна перемога на виїзді – цілком пристойний результат, що дає підстави сподіватися на успіх у двоматчевому протистоянні. Саме такий рахунок передбачив заступник начальника обласного управління водних ресурсів Ярослав Вівчарук. Схоже, орієнтування у примхливій поведінці весняної гідросистеми допомагає спрогнозувати й підсумок весняного європейського футбольного протистояння.

Ігор Дуда