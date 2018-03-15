Ліга Європи: буде пастка для “орлят” чи орлине полювання?

15/03/2018 Розмір тексту:

Сьогодні “Динамо” в Києві зустрінеться з “Лаціо”.

Тиждень тому кияни в першому поєдинку Римі в зіграло, принаймні, настільки добре, щоб… був сенс проводити опитування вболівальників щодо прогнозів на матч – відповідь. За єврокубковими мірками, 2:2 на полі суперника – ніби непоганий фундамент для підсумкового успіху, проте футбольна історія також знає чимало прикладів, коли сподівання утримати такий ілюзорно сприятливий результат першої гри оберталися тяжким розчаруванням. Сама гра “Динамо” нині не створює враження надійності, а та легкість, з якою римляни забили два голи поспіль на Stadio Olimpico, змушує очікувати сьогоднішнього двобою з деяким острахом і непевністю. Все ж, приміром, колишній динамівець і відомий футбольний та позафутбольний скандаліст Олександр Алієв висловлює думку, що головне, мовляв – не розтринькувати зручні нагоди, і тоді успіх обов’язково прийде. Але… ті нагоди ще треба створити. В теорії виглядає так, що “Лаціо” змушене буде атакувати, і це відкриє для господарів можливості влаштувати для римських “орлят” пастку. Але – не далі, як позавчора схожі мрії виношував “Шахтар”… Наразі ж – прогнози на матч “Динамо” – Лаціо” від місцевих футбольних “мессінгів”:

Юрій Юрик, заступник голови ОДА – 1:0

Михайло Урбанський, фотохудожник – 1:1

Петро Кноль, адвокат – 0:2

Ігор Дуда, директор Художнього музею – 0:1

Денис Лучка, заст.редактора “Нової тернопільської газети” – 0:3

Юрій Червоняк, інженер – 0:1

Майкл, студент-медик з Гани – 1:2

Резюме: невесело… Віра в перемогу, висловлена одним із обласних очільників (посада зобов’язує?) нівелюється песимізмом культурно-юридично-технічно-медійно-медичної частини респондентів. Хоча… кількість не завжди переходить в якість.

Ігор Дуда