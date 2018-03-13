Ліга Чемпіонів: “вовків” боятися – до Риму не їздити?

13/03/2018 Розмір тексту:

Цього тижня перед двома українськими клубами стоїть невблаганне у своїй категоричності завдання в поєдинках з командами італійської Серії А: “Шахтареві” – зберегти здобуту на своєму полі мінімальну перевагу, а “Динамо” – хоча б сповна скористатися двома забитими на виїзді голами.

Сьогодні “Шахтар” зіграє в Римі матч-відповідь 1/8 Ліги чемпіонів проти місцевої “Роми”. Рахунок першої гри (2:1 на користь гірників) дуже “слизький” за мірками єврокубкових двобоїв і не обіцяє підопічним П.Фонсеки безтурботного турне до Вічного міста. Втім, минулого року ПСЖ переконливо довів, що і 4:0 на власному полі можна успішно розтринькати, щоправда – у грі з “Барселоною”. “Рома”, звичайно, не “Барса”, але немає сумніву, що римські “вовки” зроблять усе, щоб вигризти у своєму лігві потрібний результат. Однак, щоб його здобути, “вовчій зграї” доведеться кидатися вперед, і тоді перед групою бразильських віртуозів “Шахтаря” повинні відкритися непогані можливості для своїх фірмових контрвипадів. Хоча, звісно, ніхто з нас не заперечував би, якби успішним виявився дальній постріл Ракицького чи добивання Степаненка… Наразі ж – чергова серія прогнозів від місцевих і приїжджих шанувальників гри:

Андрій Вацик, кореспондент УНІАН – 1:0

Денис Лучка, заст. редактора “Нової тернопільської газети”- 2:0

Олег Соколовський, нач. управління ЖГГ міськради – 2:1 (прохід “Роми”)

Віктор Уніят, редактор газети “Свобода” – 1:2

Нізам, студент-медик з Єгипту – 3:0

Роман Петришин, пенсіонер – 1:1

Резюме: нащадка фараонів можна зрозуміти – у “Ромі” декілька років виступав його кумир – Мохамед Салах, – і відтоді він симпатизує “giallorossi”. Проте більшість доморощених “оракулів” теж не переповнена оптимізмом…

Ігор Дуда