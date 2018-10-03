Ліга чемпіонів: птах щастя, випущений з рук

03/10/2018 Розмір тексту:

“Ліон” – “Шахтар” – 2:2

Вподобав собі “Шахтар” рахунок 2:2 у Лізі чемпіонів – другий матч поспіль завершує з таким результатом. І саме такий підсумок поєдинку в Ліоні передбачив доцент педагогічного університету Ігор Чеболда.

Все ж, між 2:2 двотижневої давнини у Харкові проти “Хоффенхайма” і 2:2 у Ліоні – величенька різниця. Після першої гри фахівці й самі футболісти сходилися на думці, що результат закономірний – німецький клуб поставив перед гірниками нелегкі тактичні завдання, і рятівний гол Майкона тоді сприйнявся з полегкістю, адже могло бути й гірше… Гра ж з “Ліоном” най перше викликає почуття досади – радість перемоги була доволі близько, але… Але у вирішальний момент “Шахтар” повів себе як необачний картяр, розтринькавши впродовж двох хвилин усе, що було здобуто до того. Птах щастя, якого, здавалося, наші футболісти вже міцно тримали в руках, вирвався і злетів у небо, помахавши на прощання крильми. Чому так сталося? Ось думки учасників дійства:

Тарас Степаненко, хавбек “Шахтаря”: “Ми сіли дуже низько, віддали простір “Ліону”, вони почали вдало комбінувати, затиснули нас у штрафному майданчику… В певний проміжок часу ми провалилися і упустили перемогу. Залишився неприємний осад…”

Сергій Кривцов, захисник “Шахтаря”: “Сьогодні ми швидше втратили два очки, ніж заробили одне. Сіли низько, дали простір супернику… Думали, що вже виграли гру. Нас сьогодні поставили на місце. Зараз у нас 2 очки, залишається 4 матчі й уже треба перемагати”.

В почутті гумору Кривцову не відмовиш – особливо якщо врахувати, що на черзі – два спарені поєдинки з “Манчестер Сіті”, який у цьому турі здолав на виїзді “Хоффенхайм” – 2:1. Втім, чого лише не трапляється в футболі… Після впевненої гри “Шахтаря” в першому таймі, що закінчився голом Мораєса “в роздягальню” і не менш переконливим початком другої половини з ювелірним ударом того ж Мораєса у кут воріт (заради справедливості – після переходу з “Динамо” в “Шахтар” у бразильського форварда, схоже, відкрилося друге дихання) багатьом здалося, що підопічні П.Фонсеки зможуть довести гру до переможного кінця. Однак вони чи то підкоряючись інстинкту втримання рахунку, чи через втому відійшли назад, чим не забарилися скористатися господарі. Виявилося, що відсутність підтримки своїх вболівальників відіграє якщо й не десятирядну, то вже точно не першорядну роль – “Ліон” притис гостей до воріт і з неприємною легкістю впродовж двох хвилин зрівняв рахунок, завдавши разючих ударів із центральної зони. Чия заслуга в цьому більша – Ракицького чи Кривцова, – двом оборонцям “Шахтаря” належало з’ясовувати уже в роздягальні, оскільки в той момент французи зусиллями височенного автора першого гола Дембеле ледь не забили у ворота П’ятова третій гол. Все ж під завісу гри гірники згадали, як діяли на її початку, відповіли господарям кількома гострими випадами й могли навіть вирвати перемогу, але фортуна у другому таймі, здається, остаточно відвернулася від них – м’яч після удару Кайоде лише струсонув поперечину…

Тепер на черзі – два матчі з “Манчестер Сіті” (23 жовтня вдома і 7 листопада – на виїзді), які значною мірою можуть бути вирішальними для турнірної долі “Шахтаря”. Підійти до них можна було і з більшими очковими здобутками, але – маємо те, що маємо.

Ігор Дуда