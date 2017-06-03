Ліга чемпіонів: Los Galácticos чи Bianchoneri?

03/06/2017 Розмір тексту:

Сьогодні на стадіоні «Мілленіум» у валлійському Кардіфі «Ювентус» та «Реал» визначать, хто стане переможцем Ліги чемпіонів 2017 року. Напевно, саме ці два суперклуби найбільш гідні фінального поєдинку, і в даному випадку футбол вирішив обійтися без усіляких несподіванок, до яких іноді буває охочим. Хто б не переміг у вирішальному матчі – він буде гідним володарем головного клубного трофею Європи.

Звичайно, ми, сторонні спостерігачі, були б раді яскравому і драматичному футбольному спектаклю на кшталт тих, які були зіграні у 1999 чи 2005 роках. Часто пригадуються слова Девіда Бекхема після фіналу «Баварія» – «Манчестер Юнайтед», останні хвилини якого перевернули все з ніг на голову (чи навпаки, з голови на ноги – з якого боку дивитися): «Я глянув у бік трибуни і побачив, як на доріжку виносять Кубок чемпіонів, і до нього вже прив’язані стрічки кольорів «Баварії». А через якийсь час я вже тримав цей кубок у руках. Це неймовірно!». Також не забувся фантастичний come back, створений «Ліверпулем» на чолі з нестримним Стівеном Джерардом у фіналі проти «Мілана» (3:3 після 0:3 і перемога в серії пенальті).

Що ми побачимо цього вечора: «щирий» футбол чи тактичне протистояння гідних один одного гросмейстерів на футбольній шахівниці? Присутність у фіналі «Ювентуса» підказує другий варіант. Чи погодиться з цим надпотужна група атаки «Реала» на чолі з Кріштіану Роналду, ще й підбадьореного тим, що порівняно дешево відкупився від іспанської Феміди через якесь крутійство зі сплатою (точніше, несплатою) податків? Ось прогнози тернопільських футбольних провидців на матч «Ювентус» – «Реал»:

Юрій Моргун, громадський активіст – 2:1

Володимир Шманько, професор ТДМУ – 1:2

Олег Боберський, екс-заступник голови облради–0:0 (пенальті–перемога «Юве)

Микола Мартинчук, редактор «Нової тернопільської газети» – 3:1

Ігор Чеболда, доцент ТНПУ – 1:0

Джомо, студент з Кенії – 0:3

Чезаре, італійський зять тернополянки – 2:0

Теодозій Волянський, підприємець – 2:1

Більшість місцевих «оракулів», як бачимо, прогнозують перемогу італійського клубу. Лише наш гість з Африки виявився у своєму прогнозі дуже вже «білою вороною» (хм, цікаво – «білою»…). Каже, що вірить у голеадорський хист Роналду і що той обов’язково «розпишеться» у воротах Буффона. А, може, відчуває історичну неприязнь до Італії за те, що вона за часів Муссоліні добряче насолила північній сусідці Кенії – Ефіопії? Відносини із північними сусідами бувають різними…

Ігор Дуда