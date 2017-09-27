Ліга чемпіонів: коли прогнози справджуються сповна

27/09/2017 Розмір тексту:

“Манчестер Сіті” – “Шахтар” – 2:0

Гравців “Шахтаря” напучували в поїздку до Англії приблизно так само, як проводжають хворого до лікарні на складну операцію, шанси вижити після якої мізерні. Або ж, якщо вдатися до романтики – як виряджали в дорогу першовідкривачів Антарктиди: ніби й бажали щасливої подорожі, але виглядало все так, ніби прощалися назавжди… Та й суто футбольні прогнози і розклади були явно не на користь гірників. Так, у букмекерській конторі Parimatch коефіцієнт на перемогу англійського клубу становив 1,2, на нічию – 8,1, а на перемогу “Шахтаря” – 13,5. А ось деякі думки українських футбольних фахівців:

Олег Венглинський, експерт програми “Про футбол”: “Гірникам доведеться дуже несолодко. Нічия буде хорошим результатом”.

Юрій Вірт, головний тренер “Вереса”: “Патріотизм – патріотизмом, але я реаліст. Рівень виконавців англійського клубу вищий, ніж у гірників”.

А якщо додати й те, що несподівано на схилі футбольного віку вляпався в якусь темну допінгову історію харизматичний лідер “Шахтаря” Срна, то надій на сприятливий результат у команди П.Ферейри, справді, було зовсім небагато. Однак у першому таймі донецький клуб зовсім не справляв враження приреченого. Контролюючи м’яч за допомогою короткого пасу, гості почувалися доволі впевнено. Небезпека біля їхніх воріт епізодично виникала, могли забити Де Брюйне і Сане, однак і Марлос в одному з епізодів завдав “смачного” удару в своєму стилі, змусивши добряче напружитися голкіпера “містян” Едерсона. Свисток на перерву навіть міг вселити якусь надію на сприятливий підсумок гри, однак вона практично згасла вже на початку другого тайму. Неоковирний пас того, від кого це найменше очікувалося – Марлоса – і “Сіті” одразу ж предметно покарав за нього стрімким випадом і вивіреним ударом Де Брюйне у верхній кут воріт П’ятова. От з цього моменту гравці “Шахтаря” почали неприємно дивувати. За логікою подій, вони мали б намагатися вирівняти становище, однак спроби досягнути цього у їхньому виконанні виглядали зовсім непереконливими. Натомість підопічні Х. Гвардіоли, як здавалося, без особливої напруги контролювали перебіг поєдинку і якби не П’ятов (чи не єдиний у складі “Шахтаря”, хто заслуговує на тверду позитивну оцінку) і неточність у завершальній стадії, могли б вийти на звичний для себе рахунок останніх матчів (4:0, 5:0, 6:0). В підсумку, вони обмежилися “контрольним пострілом” Стерлінга на останній хвилині.

“Важко оборонятися протягом 90 хвилин”, – резюмував перебіг матчу спадкоємець Срни на правому фланзі захисту “Щахтаря” Бутко. Напевно, важко. Однак уже з 48-ї хвилини перед його командою постало дещо інше завдання – забити м’яч у відповідь. Воно теж виявилося гірникам не під силу. І справа, можливо, не лише у слабкості українського чемпіонату і у відсутності в ньому конкуренції – он “Боруссія” з Ярмоленком трощить всіх у далеко не слабенькій Бундеслізі, а в Лізі чемпіонів виявляє безпомічність проти сильніших клубів. Просто є сильні клуби, є дуже сильні і є еліта клубного європейського футболу. “Шахтар”, напевно, сильний. “Боруссія” – дуже сильна. Клуби на кшталт нинішнього “Манчестер Сіті” і “Реала”, з їхніми фінансовими і кадровими можливостями, помноженими на кваліфікацію тренерів, складають оту саму еліту. До якої команді Р.Ахметова, з усіма його амбіціями, ще рости й рости…

Ігор Дуда