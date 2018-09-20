Ліга чемпіонів: коли прогнози майже летять шкереберть…

20/09/2018 Розмір тексту:

“Шахтар” – “Хоффенхайм” – 2:2

Практично одностайна впевненість у перемозі “Шахтаря”, яку висловлювали перед грою колишні й нинішні гравці команди, букмекери і вболівальники (в тому числі й тернопільські футбольні оракули) обернулася тим, що уже на 16 хв. гості могли вести в рахунку 2:0. Саме на цій хвилині угорський легіонер “Хоффенхайма” Салаї скористався черговою загальмованістю центральної зони захисту “Шахтаря” і завдавав, здавалося, разючого удару, але виручив П’ятов.

А десятьма хвилинами раніше швидкісна атака німців пошила в дурні центрбеків гірників Ракицького і Хочолаву й завершилася виходом віч-на-віч з голкіпером і точним ударом Гріліча. Тактика схожого зовні на задиркуватого підлітка тренера “Хоффенхайма” Нагельсмана явно спрацьовувала, і гравці “Шахтаря”, здавалося, дещо отетеріли від такого нахабства гостей. Було помітно, що Патрік – не рівноцінна заміна Фреду як становому хребту командної гри, і якщо в матчах з “Ворсклою” чи “Олександрією” це не надто впадає у вічі, то в Лізі чемпіонів одразу ж проявляється сповна.

Все ж, сольний номер Ісмаїлі на 27 хв. дав змогу гірникам вирівняти становище. Однак – не стати господарями на полі. Дії гравців “Шахтаря” нагадували сумнозвісну Охрімову свиту: ледь Тайсону і Марлосу вдалося хоч трохи налагодити контроль м’яча всередині поля, як прикрого ляпу припустився П’ятов, давши змогу височенному норвезькому вікінгу Нордтвейту головою вразити ворота після подачі кутового.

Коучу “Шахтаря” Фонсеці потрібно було щось кардинально міняти, оскільки такий перебіг гри і головне – рахунок на користь німців ставив під сумнів весняні закордонні поїздки навіть в якості учасника Ліги Європи. Початок другої половини показав, що новоспеченому зятеві щасливої української тещі це вдалося. Гірники різко підвищили темп; їхні бразильці згадали, що вони таки бразильці й заходилися терзати оборону “Хоффенхайма”.

Довший час це, однак, не приносило результату, аж поки на 81 хвилині не досяг успіху “більярдний” дальній удар Майкона. Відчувалося, що нічия не є межею бажань футболістів “Шахтаря”; вони до самого фінального свистка намагалися вирвати перемогу; дуже зручна нагоди була у Марлоса, але рахунок 2:2 так і залишився на табло. Саме такий підсумок гри назвав у своєму прогнозі, явно дисонуючи з оптимістичними передбаченнями інших футбольних “мессінгів”, підприємець Олег Петришин (до речі, в минулому – ведучий спортивних новин на каналі TV-4).

Якщо матч у Харкові приніс доволі несподіваний результат, то інший поєдинок групи F у Манчестері став просто таки громовою сенсацією: один із головних фаворитів турніру “Манчестер Сіті” поступився в рідних стінах “Ліону” – 1:2. Це вносить додаткову інтригу в боротьбу в групі і водночас означає, що до спарених матчів з “Шахтарем” у 3 і 4 турах “Сіті” підійде не просто злим, а лютим. І на його минулорічну поблажливість розраховувати не доведеться…

Ігор Дуда