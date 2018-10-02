Ліга чемпіонів: доведеться зіткнутися з “дітьми” чи з “левами”?

02/10/2018 Розмір тексту:

Волею внутрішнього і європейського календаря “Шахтарю” випало двічі поспіль зустрітися із представниками “сімейства котячих”: “Карпати” і “Олімпік” з французького Ліона, який переважно називають за назвою міста, мають однакові неформальні прізвиська – “Леви”. Однак якщо “леви” зі Львова більше нагадували нещодавно народжених кошенят, з якими приємно порозважатися (про що свідчить і рахунок – 6:1), то поїздка до “левів” французьких такої релаксації не обіцяє. Ліонців ще, до речі, називають “аристократами”, “дітьми” і “ткачами” – прізвиська, як бачимо, якісь різновекторні. Справді, між “левами” і “дітьми”, а також між “аристократами” і “ткачами” – дистанція величенького розміру. Може, усе це для того, щоб збити з пантелику суперників – хто його знає… В тому, що “Ліон” – твердий горішок, мав нагоду пересвідчитися у першому турі Ліги чемпіонів не будь хто, а “Манчестер Сіті” з його зірковим складом захмарної сумарної вартості. Французькі “діти” (назвемо цього разу їх так) виявилися далеко не скромненькими хлопчиками і здолали “містян” на їхньому Etihad Stadium – 2:1. “Шахтар” же видав не дуже переконливу гру проти міцненького, але зовсім не топового “Хоффенхайма”. Втім, коуч “Ліона” Б. Женезьо не шкодує компліментів на адресу гірників (французька хитрість?), називаючи їх “сильною командою, схожою технікою на “Барселону”. Якою виявиться для П.Фонсеки і його підопічних поїздка на береги Рони і Сони? Грати доведеться за порожніх трибун – чергове покарання УЄФА для фанів з нахилами неандертальців. Ось прогнози на матч “Ліон” – “Шахтар” від тернопільських шанувальників гри:

Анатолій Крохмальний, автор і ведучий програм на TV-4 – 2:1

Денис Могитич, стоматолог – 1:1

Олександр Остапчук, директор школи-ліцею ім.Н. Яремчука – 1:2

Ігор Чеболда, доцент педуніверситету – 2:2

Остін, студент з Нігерії – 2:0

Михайло Зубик, представник Нацради з питань радіо і ТБ – 2:1

Ігор Дуда