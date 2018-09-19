Ліга чемпіонів: чи впораються “кроти” з “сільськими”?

19/09/2018 Розмір тексту:

Сьогодні у Харкові “Шахтар” грою з німецьким “Хоффенхаймом” стартує у Лізі чемпіонів. Найперший матч – найбільш ймовірний з точки зору здобуття перемоги, оскільки поєдинки з “Ліоном” і, тим більше, “Манчестер Сіті” обіцяють бути важчими.

Клуб, що представляє колишнє село, а нині – район міста Зінсхайм з населенням 35000 людей (зі стадіоном, що вміщає 30164 глядачів) лише нещодавно увійшов у Бундеслігу I і тепер заявляє про свої права на європейській арені. Наскільки вони обгрунтовані? Знайомі імена у складі “Хоффенхайма” – хорват Крамаріч, який став “могильником” збірної України у останньому матчі кваліфікації на ЧС-2018, і швейцарець Цубер – автор гола у ворота аж самої Бразилії на останньому чемпіонаті світі, який приніс його команді почесну нічию – 1:1. А наскільки переконливими будуть контраргументи “Шахтаря”, який у міжсезоння вигідно продав кількох своїх основних гравців? Колишній захисник гірників В’ячеслав Шевчук вважає, що першу гру, за повної підтримки вболівальників на стадіоні у Харкові, “Шахтар” повинен виграти. Схожої думки дотримується і голкіпер гірників Андрій Пятов: “В Лізі чемпіонів завжди треба стартувати з перемоги (практика не завжди це підтверджує – І.Д.). Якщо вболівальники поженуть нас вперед – то все буде добре”. Гостям же, очевидно, мають допомогти мармурові кекси, які вони замовили як доповнення до традиційних фруктів, води та фрешів. А ось прогнози на матч “Шахтар” – “Хоффенхайм” від тернопільських (і не лише) футбольних провидців:

Володимир Шманько, професор ТДМУ – 2:0

Степан Слюзар, ветеран тернопільської журналістики – 3:0

Сімон Шмідт, страховий агент з Фрайбурга – 2:0

Віктор Уніят, редактор газети “Свобода” – 3:1

Ярослав Вівчарук, заст. нач. управління водних ресурсів – 2:1

Олег Петришин, підприємець – 2:2

Тарас Хаварівський, економіст – 2:1

Резюме: симпатії тернопільських вболівальників, загалом, зрозумілі, а от у прогнозі німця відчуваються нотки заздрощів прихильника клубу з більшим стажем виступів у Бундеслізі до нахабного вискочки, який уже на щось претендує у Лізі чемпіонів…

Ігор Дуда