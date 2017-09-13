Ліга Чемпіонів: чи дасть раду “парень молодой” з “маленькими ослами”?

13/09/2017 Розмір тексту:

Сьогодні у Харкові “Шахтар” зіграє перший матч групового турніру Ліги чемпіонів проти “Наполі”. Чи зможе впоратися “парень молодой”, який “вышел в степь донецкую” (ця мелодія супроводжує матчі гірників) з “маленькими ослами”, як називають клуб з Неаполя?

Італійці досить потужно вступили в сезон, демонструють результативну й переможну гру в Серії А, а також вибили в раунді плей-офф Ліги “Ніццу”, причому без жодних шансів для останньої. Гамшик, Кальєхон, Мертенс, Інсіньє, Мілік – ці прізвища доволі авторитетні в сучасному європейському футболі.

Натомість “Шахтар” досі демонстрував свій потенціал винятково на суперниках з УПЛ – критерій, як на нинішні часи, не досить певний. До того ж, і в цих поєдинках перевага гірників не завжди була безсумнівною. А якщо додати до цього не найкращий психологічний стану українських збірників “Шахтаря” (а матчі на кшталт Ісландія – Україна можуть додати настрою і впевненості лише якомусь футбольному мазохісту), то передігрові розклади для гірників не дуже сприятливі. Втім, ота сама гра все покаже.

Не варто забувати, що це також буде заочний поєдинок двох відомих президентів: епатажного, схильного до екстравагантно-скандальних витівок А.Де Лаурентіса і зовсім не публічного нині, ніби захованого в підпіллі Р.Ахметова. Перший відродив “Наполі” після банкрутства і тому є культовою фігурою для тамтешніх вболівальників; другому не втомлюється за найменшої нагоди співати дифірамби його дітище – канал “Футбол”. Якщо виходити із статусу клубу в українському футболі – може, й не зовсім безпідставні, а от вагомих звершень на міжнародній арені (коли справа доходить до зустрічі з більш-менш пристойним суперником) не чути вже довший час…

Наразі – прогнози місцевих шанувальників гри на матч “Шахтар” – “Наполі”:

Василь Зарічний, фотохудожник, підприємець – 1:1

Денис Могитич, лікар-стоматолог – 0:1

Пітер, студент з Кенії – 1:2

Вільям М.Джонс, підданий Великобританії – 0:3

Ольга, теща італійського зятя – 0:2

Денис Лучка, заст. редактора “Нової тернопільської газети” – 1:1

Резюме: загалом, малообіцяюче. Два наших краянина відкрили і закрили список відносно прийнятними прогнозами, натомість всередині – картина похмура. І якщо для британського підданого все за межами його острова – суцільний туман, і прогнози він дає майже навмання, то чи не перша жінка-учасниця опитування трохи засмутила. Досить було їй побувати в Італії та скуштувати там pasta й ravioli – і от маєш: повна відсутність футбольного патріотизму…

Ігор Дуда