Лідером електоральних симпатій залишаються Юлія Тимошенко та партія ВО “Батьківщина”

05/07/2017 Розмір тексту:

Соціологічні дослідження знову підтвердили лідерські позиції Юлії Тимошенко та партії «ВО Батьківщина», свідчать дані опитування, проведеного групою «Рейтинг».

Якби вибори Президента України відбулись в найближчу неділю, Юлія Тимошенко виграла б їх і у першому, і у другому турі. Юлія Тимошенко – єдиний політик, який впевнено перемагає Петра Порошенка.

Також в уподобаннях українців лідирує партія «ВО Батьківщина», яка займає перше місце в симпатіях громадян.

Крім того, 85% українців впевнені, що Україна перебуває у стані хаосу. Більшість опитаних за останній рік стали жити гірше, зокрема, через величезні тарифи.

На думку 65% опитаних, головною причиною такого жахливого стану є непрофесіоналізм та корупція чинної влади. Більше половини українців виступають за розпуск парламенту та проведення позачергових парламентських та президентських виборів.

Опитування проведене соціологічною групою «Рейтинг». Аудиторія: населення України від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення: 19-25 травня 2017 р.

