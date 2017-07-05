Лідером електоральних симпатій залишаються Юлія Тимошенко та партія ВО “Батьківщина”

05/07/2017 0
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Соціологічні дослідження знову підтвердили лідерські позиції Юлії Тимошенко та партії «ВО Батьківщина», свідчать дані опитування, проведеного групою «Рейтинг».

Якби вибори Президента України відбулись в найближчу неділю, Юлія Тимошенко виграла б їх і у першому, і у другому турі. Юлія Тимошенко – єдиний політик, який впевнено перемагає Петра Порошенка.

Також в уподобаннях українців лідирує партія «ВО Батьківщина», яка займає перше місце в симпатіях громадян.

Крім того, 85% українців впевнені, що Україна перебуває у стані хаосу. Більшість опитаних за останній рік стали жити гірше, зокрема, через величезні тарифи.

На думку 65% опитаних, головною причиною такого жахливого стану є непрофесіоналізм та корупція чинної влади. Більше половини українців виступають за розпуск парламенту та проведення позачергових парламентських та президентських виборів.

Опитування проведене соціологічною групою «Рейтинг». Аудиторія: населення України від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше  2,2%. Терміни проведення: 19-25 травня 2017 р.

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