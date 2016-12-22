Лідера “Хеліксу” Нагуту захищає адвокат “діамантових прокурорів”
Затриманий за звинуваченням у шахрайстві в особливо великих розмірах лідер фінансової піраміди Хелікс Дмитро Нагута змінив адвоката, тепер Мавроді третього тисячоліття буде захищати відомий захисник Віктор Петруненко.
На рахунку в Петруненка ціла дюжина віп-підопічних прчинаючи від Леоніда Кучми, закінчуючи “діамантовими прокурорами”, пише сайт Реально.
“Апелляционный суд перенесли на 29 декабря.
Надеюсь перед новым годом меня полностью оправдают и я уеду домой свободным человеком.
Иначе же судьям придется решать сложную ситуацию – с одной стороны не в чем не виновный человек и дело без состава преступления, с другой стороны…даже и не знаю кто и с чем. (Скоро узнаем).
Посмотрим. А пока мне нужно прийти в себя и подлечиться. Всем хороших чеков и продуктивной работы для своего будущего и будущего семьи!
Мы вместе. HELIX НАВСЕГДА!” – написав на своїй сторінці Нагута.
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