Лідера “Хеліксу” Нагуту захищає адвокат “діамантових прокурорів”

19/12/2016 Розмір тексту:

Затриманий за звинуваченням у шахрайстві в особливо великих розмірах лідер фінансової піраміди Хелікс Дмитро Нагута змінив адвоката, тепер Мавроді третього тисячоліття буде захищати відомий захисник Віктор Петруненко.

На рахунку в Петруненка ціла дюжина віп-підопічних прчинаючи від Леоніда Кучми, закінчуючи “діамантовими прокурорами”, пише сайт Реально.

“Апелляционный суд перенесли на 29 декабря.

Надеюсь перед новым годом меня полностью оправдают и я уеду домой свободным человеком.

Иначе же судьям придется решать сложную ситуацию – с одной стороны не в чем не виновный человек и дело без состава преступления, с другой стороны…даже и не знаю кто и с чем. (Скоро узнаем).

Посмотрим. А пока мне нужно прийти в себя и подлечиться. Всем хороших чеков и продуктивной работы для своего будущего и будущего семьи!

Мы вместе. HELIX НАВСЕГДА!” – написав на своїй сторінці Нагута.