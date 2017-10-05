Летів і перекидався: на Тернопільщині трактор впав в урвище завглибшки 40 метрів

05/10/2017 Розмір тексту:

Одна людина загинула і одна потрапила до лікарні – наслідки дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася 4 жовтня на Підгаєччині. Неподалік села Рудники перекинувся трактор.

На місце аварії виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, автопригода трапилася близько 20:00. Водій трактора марки «ЮМЗ 6КЛ», їдучи польовою дорогою, ймовірно, не впорався з керуванням.

В результаті – сільгосптранспорт з’їхав з шляху і злетів у кювет. Висота спуску близько сорока метрів, тому трактор, падаючи, перекидався. На момент ДТП з водієм був і пасажир. Останній під час падіння вилетів з трактора і відбувся лише забоєм грудної клітки.

Врятувати життя сорокап’ятирічного чоловіка не вдалося. Від отриманих травм він помер на місці пригоди, повідомляють у поліції.