Летів і перекидався: на Тернопільщині трактор впав в урвище завглибшки 40 метрів
05/10/2017 0
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Одна людина загинула і одна потрапила до лікарні – наслідки дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася 4 жовтня на Підгаєччині. Неподалік села Рудники перекинувся трактор.
На місце аварії виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, автопригода трапилася близько 20:00. Водій трактора марки «ЮМЗ 6КЛ», їдучи польовою дорогою, ймовірно, не впорався з керуванням.
В результаті – сільгосптранспорт з’їхав з шляху і злетів у кювет. Висота спуску близько сорока метрів, тому трактор, падаючи, перекидався. На момент ДТП з водієм був і пасажир. Останній під час падіння вилетів з трактора і відбувся лише забоєм грудної клітки.
Врятувати життя сорокап’ятирічного чоловіка не вдалося. Від отриманих травм він помер на місці пригоди, повідомляють у поліції.
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