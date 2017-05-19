Легендарний прапор УПА шукатимуть поблизу Теребовлі

19/05/2017 Розмір тексту:

Теренова гра для школярів «Легенда УПА» відбудеться 19-21 травня поблизу Теребовлі. Цього разу її присвятили генералу-хорунжому, головнокомандувачу УПА Василю Куку.

До участі зголосилися команди з усіх районів Тернопілля. Триватиме гра три дні. Урочисте відкриття відбудеться 20 травня о 10-ій годині поблизу місця захоронення солдат на території колишньої військової частини.

– Першого дня – заїзд учасників та розкладання таборів, – повідомили організатори заходу. – У другий день школярі випробують свої сили на туристичній смузі перешкод та у турнірі з пейнтболу, а знання історії зможуть продемонструвати на брейн-ринзі. Ввечері на учасників чекатиме традиційна ватра і творчий конкурс. Другого дня школярі візьмуть участь у справжній тереновій грі. Основне її завдання – знайти загублений легендарний прапор та відвоювати його.

Переможці «Легенди УПА» отримають цінні призи та подарунки. Організовують захід ГО «Молодіжний Націоналістичний Конгрес» спільно з Управлінням у справах сім’ї та молоді ТОДА.

Ольга Трач