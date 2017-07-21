Легендарну пісню про Тернопіль одночасно заспівали понад 14000 людей. ВІДЕО

21/07/2017 Розмір тексту:

Найбільш масове виконання пісні гурту “Брати Гадюкіни” “Файне місто Тернопіль» відбулось на фестивалі «Файне місто». Щоправда, рекорд визнаний лише на місцевому рівні.

– Воу-воу-єєєє!!!! Ми це зробили!!!! Хор із 14357 тис. Файних людей та Брати Гадюкіни! Дякуємо за рекорд, – зазначили на офіційній сторінці «Файне місто».

Керівник Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова зазначила, що організатори до них не зверталися. Відповідно, досягнення не зареєстроване як рекорд.

– Кількість учасників не уточнювали під час самого рекорду, оскільки людей дуже багато, – зазначили організатори «Файного міста». – Тому було написано в рекорді найбільш масове виконання пісні. Тому ведучі зі сцени оголосили загальну кількість людей, яка на той момент була на фестивалі з квитками – 14357 тис.

Рекорд буде зафіксований в Книзі реєстрів Тернополя як “найбільш масове виконання пісні гурту “Брати Гадюкіни” “Файне місто Тернопіль», повідомили у прес-службі фестивалю.

Джерело: “20 хвилин“