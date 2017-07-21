Легендарну пісню про Тернопіль одночасно заспівали понад 14000 людей. ВІДЕО
Найбільш масове виконання пісні гурту “Брати Гадюкіни” “Файне місто Тернопіль» відбулось на фестивалі «Файне місто». Щоправда, рекорд визнаний лише на місцевому рівні.
– Воу-воу-єєєє!!!! Ми це зробили!!!! Хор із 14357 тис. Файних людей та Брати Гадюкіни! Дякуємо за рекорд, – зазначили на офіційній сторінці «Файне місто».
Керівник Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова зазначила, що організатори до них не зверталися. Відповідно, досягнення не зареєстроване як рекорд.
– Кількість учасників не уточнювали під час самого рекорду, оскільки людей дуже багато, – зазначили організатори «Файного міста». – Тому було написано в рекорді найбільш масове виконання пісні. Тому ведучі зі сцени оголосили загальну кількість людей, яка на той момент була на фестивалі з квитками – 14357 тис.
Рекорд буде зафіксований в Книзі реєстрів Тернополя як “найбільш масове виконання пісні гурту “Брати Гадюкіни” “Файне місто Тернопіль», повідомили у прес-службі фестивалю.
Джерело: “20 хвилин“
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Коментарі (2)
Наталя21/07/2017
У суботу тернополяни планують встановити новий незвичайний рекорд
У “Книзі рекордів Тернополя” перший рекорд зафіксовано! Це найбільш масове виконання пісні гурту “Брати Гадюкіни” “Файне місто Тернопіль”! 20 липня під час міжнародного фестивалю “Файне місто” її спільно виконали 14 357 файномістян та гостей Файного. І хоча рекорд поки що встанволений тільки на місцевому рівні, однак це воістину ще й наймасовіше виконання цієї легендарної пісні в історії України!
Однак на досягнутому тернополяни не зупиняються. “Книга рекордів Тернополя” уже скоро поповниться новим рекордом. Втановити його задумали гончарі. Уже 22-23 липня на “Козацькому острові”, що в парку Топільче, вони планують створити найбільшу вогняну скульптуру “Глек – символ гончарства”. Тож у суботу в вечері обіцяють надзвичайне вогяне шоу!!!!
Нагадаємо, “Книга рекордів Тернополя” створена з ініціативи громадських організацій та Тернопільської міської ради для реєстрації досягнень жителів міста у всіх видах діяльності.
Наталя21/07/2017
Це перший зафіксований рекорд у “Книзі рекордів Тернополя”. Виключно – Тернополя. Хоча таки так – в історії України такого масового виконання пісні “Файне місто Тернопіль” таки не було. Тому справедливо, що вказано, що й в історії України!!!!!
А вже 22-23 липня у Тернополі на “Козацькому острові”, що в парку Топільче, гончарі планують встновити другий рекорд. Там планують створити найбільшу вогняну скульптуру “Глек”. Передбачається дивовижне вогяне шоу!!!!