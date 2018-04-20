Ледь тримався на ногах: у Тернополі патрульні влаштували погоню за п’яним водієм. ВІДЕО
«Містом рухається автомобіль Chevrolet Lacetti, водій якого ймовірно нетверезий», — про це охоронцям порядку повідомили 18 квітня, близько 23-ї години вечора. Невдовзі цей автомобіль поліцейські помітили на вулиці Київський.
Водій спершу призупинився на вимогу патрульних, а потім натис на педаль газу і прискорив рух, неодноразово наражаючи на небезпеку себе та інших учасників дорожнього руху.
Інспектори наздогнали транспортний засіб та заблокували авто. Патрульні помітили у чоловіка явні ознаки алкогольного сп’яніння — він ледве тримався на ногах. Від освідування водій відмовився.
Полісмени склали на порушника адміністративні протоколи за ст.130 (Керування у стані сп’яніння), ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) та ст. 122-2 (Невиконання вимог про зупинку) КУпАП, повідомляють у поліції.
Нетверезого водія-втікача наздогнали патрульні поліцейські
«Містом рухається автомобіль Chevrolet Lacetti, водій якого ймовірно нетверезий», — про це охоронцям порядку повідомили 18 квітня, близько 23-ї години вечора. Невдовзі цей автомобіль поліцейські помітили на вулиці Київський. Водій спершу призупинився на вимогу патрульних, а потім натис на педаль газу і прискорив рух, неодноразово наражаючи на небезпеку себе та інших учасників дорожнього руху. Інспектори наздогнали транспортний засіб та заблокували авто. Патрульні помітили у чоловіка явні ознаки алкогольного сп’яніння — він ледве тримався на ногах. Від освідування водій відмовився. Полісмени склали на порушника адміністративні протоколи за ст.130 (Керування у стані сп’яніння), ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) та ст. 122-2 (Невиконання вимог про зупинку) КУпАП.#ternopilpolice
Опубліковано Патрульна поліція Тернопільської області 19 квітня 2018 р.
Додати свій коментар
Головні новини
- Активіст з Тернопільщини порадив Добкіну вживати менше психотропних препаратів. ВІДЕО
- “Купці старовини” вкрали у бабусі з Чорткова 600 доларів
- Перипетії довкола школи мистецтв: у Тернополі хочуть створити унікальний заклад. ВІДЕО
- Підлітку, який згвалтував дитину, “світить” 15 років тюрми. ВІДЕО
- Всі новини за сьогодні
Погода
Опитування
- Loading ...