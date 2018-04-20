Ледь тримався на ногах: у Тернополі патрульні влаштували погоню за п’яним водієм. ВІДЕО

20/04/2018 Розмір тексту:

«Містом рухається автомобіль Chevrolet Lacetti, водій якого ймовірно нетверезий», — про це охоронцям порядку повідомили 18 квітня, близько 23-ї години вечора. Невдовзі цей автомобіль поліцейські помітили на вулиці Київський.

Водій спершу призупинився на вимогу патрульних, а потім натис на педаль газу і прискорив рух, неодноразово наражаючи на небезпеку себе та інших учасників дорожнього руху.

Інспектори наздогнали транспортний засіб та заблокували авто. Патрульні помітили у чоловіка явні ознаки алкогольного сп’яніння — він ледве тримався на ногах. Від освідування водій відмовився.