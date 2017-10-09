Ледь тримався на ногах: тернополян возив п’яний як чіп таксист
09/10/2017 0
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Патрулюючи вулиці обласного центру, екіпаж патрульних отримав повідомлення про те, що водій автомобіля Daewoo Lanos, знаходиться у стані алкогольного сп’яніння. Виклик надійшов 7 жовтня, близько 9-ї години ранку.
За декілька хвилин, інспектори виявили та зупинили вказаний транспортний засіб на вулиці Леся Курбаса. “Ознаки алкогольного сп’яніння були очевидні, адже громадянин ледь тримався на ногах, мав різкий запах з ротової порожнини та незв’язну мову”, – повідомляють у патрульній поліції Тернополя.
Водій погодився освідуватися, результат – 2,29 проміле алкоголю, що майже у 12 разів перевищує допустиму норму.
Інспектори склали на чоловіка адмінматеріали за частиною 1 статті 130 (керування у стані сп’яніння) та частиною 1 статті 126 (керування особою без відповідних документів) КУпАП.
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