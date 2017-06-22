Безпорадного тернополянина обікрали у барі

22/06/2017 Розмір тексту:

Мобільний телефон марки «LENOVO K860» та 1500 гривень викрали невідомі. Саме таке повідомлення надійшло до Тернопільського відділу поліції від жителя обласного центру.

Як встановили правоохоронці, на передодні крадіжки тернополянин випивав з приятелями в одному із закладів громадського харчування. Однак випив зайвого та задрімав просто за столом, а прокинувшись, виявив відсутність гаманця та засобу зв’язку. За допомогою звернувся до поліцейських, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

У ході оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили особу причетну до злочину. Нею виявилась місцева мешканка. Жінка скорилась безпорадним станом потерпілого та викрала майно. Підозрювана у скоєному зізналась. Частину коштів краянка вже встигла витратити на власні потреби.

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 185 ККУ. Санкція статті передбачає штраф від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до трьох років.