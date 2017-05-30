Київські ділки “нагріли руки” на тернопільському перинатальному центрі

30/05/2017 0
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На Тернопільщині повідомлено про підозру службовцям,  що приписали зайве обладнання обласному перинатальному центру.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Тернопільською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах та службової недбалості.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи одного із столичних товариств отримавши кошти з державного бюджету, не поставили частини обладнання для потреб комунального закладу Тернопільської обласної ради «Тернопільського обласного клінічного перинатального центру «Мати і дитина». Через незаконні дії службовців, державі  спричинено шкоду на суму  понад 680 тис грн.

Повідомлено про підозру службовій особі товариства-постачальника обладнання  у вчинені злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах).

Крім цього, повідомлено про підозру  у вчиненні злочину за ч.2 ст 367 КК України  (Службова недбалість, що спричинили тяжкі наслідки) колишньому   головному спеціалісту одного з управлінь  Тернопільської обласної державної адміністрації, який приймав обладнання та підписував акт прийому-передачі. Розслідування триває.

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