Квіточки для коханої на 8 Березня можуть обійтися як новенький смартфон. ВІДЕО

02/03/2017 Розмір тексту:

Весняні квіти першоцвіти почали продавати в Тернополі ще з лютого. За червонокнижні квіти продавці правили від 15 гривень. Однак, в екоінспекції нагадують, відповідальність, а відповідно чималі штрафи, ляжуть не плечі не лише продавців, а й покупців рідкісних квіточок.

Цибуля ведмежа, пролісок, сон-трава, цикламени та улюбленці-підсніжники – червонокнижні квіти, яких через всенародну любов з кожним роком стає дедалі менше. Аби вберегти рідкісні квіти від зникнення, з 1 березня в області знову стартує операція «Першоцвіт». Працівники Держекоінспекції, лісової охорони, разом із правоохоронцями здійснюватимуть спільні рейди на місця росту квітів та їх реалізації. За продаж червонокнижних квітів та недотримання законодавства порушникам буде несолодко. За сам факт доведеться заплатити від 1700 до трьох з половиною тисяч гривень штрафу, повідомляє ІНТБ.

«Крім того, крім штрафу ще передбачена компенсація, це є нарахування збитків за завдану шкоду. І там за одну рослину передбачений штраф від 49 до 62 грн. за одну квітку. І через те, оту сумку, якщо ми порахуємо, яку вони привозять, ту клітчату сумку, то хай подумають люди, які вийдуть збитки. Законно підсніжники продати неможливо. Немає такого, законодавством не передбачено. Є однозначна заборона продажу червонокнижних рослин», – розповів перший заступник начальника Держекоінспекції в Тернопільській області Юрій Рослий.

А відмовки, на кшталт, «квіти були вирощені вдома» – не аргумент.

«Законодавець передбачив, що червонокнижні рослини вдома вирощувати з метою збуту – не можна! Будь-які квіти можна вирощувати, але полюбуватися ними, з метою збуту – не дозволено!», – зазначає Юрій Рослий.

Більше того, штраф у розмірі від 1700 до трьох з половиною тисяч гривень передбачений і для покупців червонокнижних квіточок. Тому захисники рослин радять добре подумати, що краще подарувати рідним – штраф за зникаючі види квітів чи, для прикладу, новий смартфон. Якщо ж ви побачите на вулицях міста чи біля лісів збирання чи продаж першоцвітів, повідомити про це можна на гарячу лінію Державної екологічної інспекції у Тернопільській області: 067-37-08-730.