Квітень принесе на Тернопільщину спеку

30/03/2017 Розмір тексту:

Різке потепління можливе у перші дні квітня, – розповідають метеорологи. За їхніми прогнозами, у західному регіоні можливо до двадцяти градусів тепла. Але перед цим дещо похолоднішає і задощить.

Мінлива погода і далі спостерігатиметься на Тернопільщині, – кажуть метеорологи. За прогнозами Укргідрометеоцентру, у регіоні спостерігатимуться різкі перепади температур, а також можливі раптові опади у вигляді дощів.

«Передбачається мінлива хмарність з проясненнями. Вітер південно-західний 7 – 12 метрів за секунду, місцями пориви вітру. Температура повітря: вночі 4 – 8 градусів тепла, вдень 10 – 16 градусів вище нуля. Можливі різкі перепади температурних показників, але зберігатиметься тенденція до підвищення температури повітря. Також передбачаються невеликі дощі».

За словами метеорологів, найближчим часом погодні умови можуть негативно впливати на самопочуття людей.