Квітень принесе на Тернопільщину оманливу погоду
Мінливим і непередбачуваним буде цього року квітень, – кажуть метеорологи. Розпочнеться місяць з різкого підвищення температурних показників. Проте вже з наступного тижня до регіону прийде невелике похолодання.
За словами метеорологів, вихідні на Тернопільщині будуть теплими, проте з наступного тижня знову повернеться прохолодна погода з дощами та хмарністю.
Як повідомляє Укргідрометеоцентр, на початку квітня спостерігатимуться різкі перепади температурних показників, а більш тепла і сонячна погода спостерігатиметься у другій половині місяця.
«На Тернопільщині передбачається мінлива хмарність з дощами. А загалом у західному регіоні спостерігатиметься досить мінлива погода. Останнього дня березня та першого квітня передбачається різке підвищення температурних показників. Вдень стовпчики термометра підвищуватимуться до п’ятнадцяти – сімнадцяти градусів тепла, вночі спостерігатиметься 3 – 6 градусів вище нуля. Також передбачаються дощі, а місцями можливі грози», – повідомляє Укргідрометеоцентр.
Метеорологи попереджають: справжнього весняного тепла варто чекати не раніше середини квітня.
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