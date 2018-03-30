Квітень принесе на Тернопільщину оманливу погоду

30/03/2018 Розмір тексту:

Мінливим і непередбачуваним буде цього року квітень, – кажуть метеорологи. Розпочнеться місяць з різкого підвищення температурних показників. Проте вже з наступного тижня до регіону прийде невелике похолодання.

За словами метеорологів, вихідні на Тернопільщині будуть теплими, проте з наступного тижня знову повернеться прохолодна погода з дощами та хмарністю.

Як повідомляє Укргідрометеоцентр, на початку квітня спостерігатимуться різкі перепади температурних показників, а більш тепла і сонячна погода спостерігатиметься у другій половині місяця.

«На Тернопільщині передбачається мінлива хмарність з дощами. А загалом у західному регіоні спостерігатиметься досить мінлива погода. Останнього дня березня та першого квітня передбачається різке підвищення температурних показників. Вдень стовпчики термометра підвищуватимуться до п’ятнадцяти – сімнадцяти градусів тепла, вночі спостерігатиметься 3 – 6 градусів вище нуля. Також передбачаються дощі, а місцями можливі грози», – повідомляє Укргідрометеоцентр.

Метеорологи попереджають: справжнього весняного тепла варто чекати не раніше середини квітня.