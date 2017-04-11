Квартири тернополян обкрадають “липові” працівники водоканалу

11/04/2017 Розмір тексту:

У Тернополі аферисти придумали новий спосіб виманювання коштів. Зловмисники потрапляють до помешкань краян, представляючись працівниками водоканалу. Результат: люди втрачають власні гроші та майно.

Протягом дня працівники Тернопільського відділу поліції задокументували одразу два звернення жителів обласного центру.

Одна з потерпілих, 63 – річна тернополянка розповіла, що 8 квітня пролунав дзвінок у двері квартири. На порозі стояв невідомий, який представився працівником водоканалу. Чоловік зазначив, що йому необхідно зняти показники лічильника. Пенсіонерка пустила незнайомця до помешкання.

Допоки жінка поралась на кухні, псевдопрацівник знімав показники. Зайшовши до квартири зловмисник одразу помітив в коридорі сумку власниці. Коли шахрай, покидав помешкання, прихопив з собою і гаманець пенсіонерки, в якому знаходились 1200 гривень та золоті сережки. Жінка зрозуміла, що її обікрали, коли помітила відсутність свого майна.

З подібною заявою звернулась ще одна пенсіонерка. Цього разу зловмисник виманив кошти за встановлення нового лічильника. Жінка, не задумуючись, віддала 217 гривень. Потерпіла зрозуміла, що потрапила на гачок афериста, лише коли про пригоду розповіла рідним, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.