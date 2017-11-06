Квартирами тернополян швендяють “газовики”-злодії

06/11/2017 Розмір тексту:

Протягом однієї доби на лінію «102» надійшло одразу три звернення від місцевих мешканців. Всі вони розповіли аналогічну схему, за якою двоє з них втратили власні заощадження.

За словами потерпілих, до них завітав непроханий гість, який представився працівником «Обленерго». Незнайомець запевняв, що краянам необхідно здійснити заміну лічильника, оскільки він застарів.

86-річний пенсіонер не задумуючись впустив до помешкання псевдопрацівника. Зловмисник оглянув квартиру та в одній із кімнат попросив все забрати з комоду, адже в стіні необхідно буде зробити отвір.

Дружина потерпілого вийняла заощадження та поклала їх в книгу, яка знаходилась поруч, це і побачив крадій. За історією невідомого, вартість робіт вартувала 2 000 гривень, але якби потерпілий був учасником бойових дій все б було безплатно.

Пенсіонер запевнив шахрая, що він ветеран війни та попрямував за документом, чим і скористався аферист. Він витяг з книги всі кошти, сума чимала 4000 гривень та 500 американських доларів. Повернувшись, краянин зрозумів, що їх ошукали,адже ні коштів, ні незнайомця не було.

За аналогічною схемою потерпіла ще одна місцева мешканка. Пенсіонерка втратила 6000 гривень. За допомогою звернулась до поліцейських.

А от 75-річна тернополянка завдяки своїй безпечності, навіть не впустила незнайомця на поріг. Непроханий гість попрямував й далі в пошуках швидкої наживи.

За даними фактами відкрито кримінальне провадження відповідно до частини 3 статті 185 ККУ.