Курсанту патрульної поліції з Тернополя вистрелили в око

10/12/2017 Розмір тексту:

Нещасний випадок стався з курсанткою з Тернополя Олександрою Павук під час тактичних занять. Інструктор взяв у руки пневатичний пістолет і той вистрелив. Пластикова куля потрапила прямісінько в праве око, яке перестало бачити.

Інцидент трапився в тренінговому центрі Держслужби охорони у селищі Городок на Рівненщині, повідомляє Прес-центр. Після тренування, де відпрацьовували затримання порушника, курсанти мали перерву. Олександра з колегами присіла. Навпроти на столі лежав пневматичний пістолет «Глок», який використовують для гри в страйкбол. Інструктор вирішив його забрати, так би мовити, від гріха подалі.

— У цей момент всі зняли окуляри, бо так у нас заведено, коли перерва, то всі знімають окуляри, — каже Олександра. — Інструктор його хотів підняти, а він чомусь сам вистрелив.

Кулька влетіла в праве око. Інструктор сам відвіз дівчину до обласного центру мікрохірургії ока. Травма виявилася складною, на око дівчина не бачить, хоча розривів ні сітківки, ні очного яблука не сталося.

— Робити прогнози щодо контузії такого важкого ступеня завжди складно. Потерпіла потребує тривалого лікування, хоча шанс на відновлення зору все таки є, — зазначила лікар обласного центру мікрохірургії ока Олена Прокопів.

Інструктора від служби відсторонили, справу розслідує прокуратура. Він вину не заперечує, але каже, постріл стався самовільно. На його думку, газовий пістолет новий, не пристріляний, тому сталося непередбачене…

— Зброя лежала стволом до студентів. Я піднімав так, що не рухав спусковий курок, але таки стався постріл. Я підійшов до дівчини, у неї окуляри були на голові, не на очах, а просто зверху, — зазначив патрульний Ігор Мосійчук.

Кримінальну справу розслідують за статтею «порушення правил безпеки праці». У патрульній поліції вважають, що трапився нещасний випадок.

— Ігоря можу охарактеризувати з кращого боку. Адже підготував не перший випуск патрульних. Його хлопці нормально справляються з обов`язками на лінії та затримують злочинців, — наголосив керівник патрульної поліції Рівного Сергій Мерчук.

Інструктор оплатив першочергове лікування Олександри. Обіцяє і далі відшкодовувати витрати на реабілітацію. Уже в понеділок рідні повезуть дівчину в одеський Інститут захворювань ока ім. В. Філатова.

Володимир Миколайчук