Курйоз: тернополянин спіймав злодія завдяки кішці та інтернету. ВІДЕО

17/02/2017 Розмір тексту:

У Тернополі господар упіймав в оселі крадія, коли спостерігав за власною кішкою через домашню веб-камеру. Одного разу замість тварини він побачив людину, яка обчищала його шафу, йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.

“Оці двері були відкриті, він звідси шось вигрібав, тут все падало”, – розповів власник.

Оселю грабували. Чоловік наказав дружині телефонувати у поліцію, а сам чкурнув на авто додому, і на порозі власної квартири зіткнувся з крадієм.

“Він зрозумів, що я власник, бо я дуже швидко йшов. Він виглядав, як справжній злодій з кінофільмів: чорний одяг, чорна шапочка, окуляри, сумочка, із сумочки торчить кривий лом, мій бінокль, який він теж взяв тут”, – розповів власник.

Далі події розвивалися миттєво. Злодій, погрожуючи пістолетом, почав утікати ось цими сходами. Господар кинувся навздогін. Він промчав за зловмисником з п’ятого на перший поверх, однак там з-за рогу крадій вдарив його пістолетом.

“Потім я його вдарив, він у цей кут впав, і в цей момент я втік на вулицю”, – пояснив він.

Чоловік прожогом вискочив з під’їзду, швидко зачинив за собою двері і не випускав грабіжника до приїзду поліцейських.

Копи, перекривши усі виходи на дах, зустріли злодія у цьому ж під’їзді на сходах. Він прикинувся мешканцем будинку, навіть ніс під пахвою килимок витріпувати.

“Він вже скинув всі речі, та як нічого не бувало, йшов собі. У цього громадянина були виявлені саморобні предмети, які призначені для відмикання дверей”, – розповів заступник керівника патрульної поліції Тернополя Олег Сороковий.

Двері до квартири він зламав віртуозно – жодна серцевина із пари замків не пошкоджена. Утім, самі двері були відігнуті від одвірка настільки, щоб злодій міг пролізти усередину.

Грабіжник тепер під вартою. Він виніс із квартири золоті прикраси, а ще прихопив вебкамеру, що його знімала.