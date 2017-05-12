Курйоз: на вчительку у сільській школі напала скажена білка

12/05/2017 0
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На Тернопільщині у селі Шили дика білка покусала вчительку просто в школі.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.

Тварину помітили діти на перерві перед початком уроків. Рудохвоста вибігла на другий поверх і причаїлися у кабінеті першачків. Учителька її впіймала і спробувала винести зі школи. У цю мить білка й вкусила її за руку. Утім, розповідати більше про інцидент педагог не захотіла. За її словами, рана на руці вже загоюється, але препарати проти сказу приймати доведеться.

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