Курйоз: на Тернопільщині замість нареченого ледь не обвінчали свідка. ВІДЕО

02/07/2017 1
Розмір тексту:
версія для друку

Цікавий випадок трапився на Тернопільщині. Під час шлюбу в церкві священик переплутав свідка і нареченого.

Про це на своїй сторінці у мережі «Фейсбук» написав протоієрей Євген Заплетнюк, опублікувавши аматорське відео, відзняте в цей час кимось із гостей.

На ролику видно, як під час слів отця: «Чи без примусу і зі своєї доброї волі він бере цю жінку за дружину?» біля нареченої стоїть свідок, який не відразу зрозумів що відбувається. Та вже за лічені секунди він із другом таки помінялися місцями. Однак священик не втримався і таки видав жарту: “Во був би сь залетів”, – звернувся він до спантеличеного свідка.

«Мало не попався бідний чоловік», – коментує побачене і отець Євген Заплетнюк. Кумедне відео, яке опубліковано в соцмережі буквально вчора, вже набрало понад 12 тисяч переглядів та десятки поширень.

Джерело: Тернополяни

  • Теги:

Коментарі (1)

Анонімний

02/07/2017

Таке відео я бачив давно .З Івано франківської області

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Де плануєте відпочивати цього літа?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
5 / 0,289 / 9.98m