Курйоз: мешканець Тернопільщини заявив про крадіжку мопеда, який жінка просто сховала

10/05/2017 Розмір тексту:

Із заявою про зникнення мопеду марки “HONDA tact-16″ звернувся до Кременецького відділу поліції місцевий житель. Чоловік повідомив, що крадіжка трапилася в ніч з четвертого на п’яте травня ймовірно між другою та восьмою годинами.

Саме в цей час, каже потерпілий, на територію його подвір’я проникли невідомі та викрали мопед. Транспорт стояв у дворі без нагляду.

На місце злочину виїжджала слідчо-оперативна група. Уже при огляді території стало відомо, що мопед ніхто не крав.

За словами працівників поліції, того ранку дружина заявника їхала на ринок. Побачивши на території не схований транспорт, перегнала його в господарську будівлю та зачинила. Чоловіка про це не повідомила. Власник двоколісника прокинувся, не побачив “HONDу” й звернувся до поліції.

Відомості по даному факту внесли до журналу єдиного обліку за статте. 289 частина 1 ККУ – незаконне заволодіння транспортним засобом.