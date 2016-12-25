Купувати в інтернеті ризиковано – довів черговий тернополянин

25/12/2016 Розмір тексту:

6700 гривень втратив мешканець Гусятинщини через торги в мережі. На одному з сайтів чоловік вирішив придбати електроплиту. Техніку він так і не отримав, а гроші втратив.

Схема вже добре відома, однак дієва й досі: телефонний дзвінок, домовленість про покупку і отримання грошей на картку. Покупець справно перевевів кошти на банкіський рахунок, однак продавець пропав разом з товаром. Його номер не відповідав, а згодом і зовсім зник з мережі. Потерпілий звернулася з заявою до правоохоронців.

Торгуючи чи купуючи у мережі, будьте особливо пильними! Не поспішайте оплачувати товар, сподіваючись на чесність продавця. По можливості почитайте відгуки інших клієнтів про нього сайт на якому розміщений товар, просіть показати речі по відео, наприклад через «SKYPE», вислати детальні фото на телефон чи електронну пошту. Часто шахраї створюють оголошення з неіснуючим товаром, тому підтвердити його наявність не мають можливості. І обов’язково купуйте наложеною платіжкою. Заплатите дорожче, однак таки придбаєте необхідне.