“Купці старовини” вкрали у бабусі з Чорткова 600 доларів

20/04/2018 Розмір тексту:

Шістсот доларів – таких втрат зазнала 74-річна мешканка райцентру Чортків. Пенсіонерка впустила на свою біду до хати незнайомців.

Невідомі жінки та чоловік зайшли на подвір’я потерпілої 18 квітня, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області. Схема крадіжка була проста – заговорили господиню розмовами про купівлю різного старовинного краму, вона впустила їх до хати і допоки двоє зловмисників відволікали увагу старенької, інша спритно обнишпорила оселю і знайшла сховок з грошима у шафі. Непрохані гості покинули помешкання, а жінка лише ввечері помітила пропажу та розповіла сусідці. Та одразу зателефонувала в поліцію.

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження, зловмисниць розшукують.