Купатися у більшості ставків і річок області небезпечно
Вода не відповідає санітарно-епідеміологічним показникам, – такі висновки зробили лікарі щодо більшості ставів і річок краю. Відтак купатися у водоймах Тернопільщини небезпечно для здоров’я.
У воді Тернопільського ставу лікарі виявили перевищення індексу кишкової палички, аналогічна ситуація у річці Серет, а також у «Моржатнику», що в парку «Топільче».
«У ряді водойм, що користуються популярністю серед жителів Тернопільщини, зафіксований перевищений вміст шкідливих бактерій. Зокрема, у відкритих водоймах Чортківського району, в Сереті (біля водозабору) виявлено невідповідність за окиснюваністю. Моніторингові дослідження за бактеріологічними показниками показали, що у воді відкритих водойм перевищений індекс лактозо-позитивної палички та індексу кишкової палички. Така ситуація виявлена у Тернопільському ставі в районі «Циганки», в річці Сереті, в районі міського пляжу, в районі ресторану «Хутір», в районі готелю «Галичина». Купатися у цих водоймах заборонено», – повідомляє Тернопільський обласний лабораторний центр.
Незважаючи на застереження лікарів-епідеміологів, майже всі пляжі тернопільського ставу, а також інших водойм краю переповнені відпочивальниками. Люди кажуть: це допомагає їм охолодитися під час пекельної спеки.
Нагадаємо: на Тернопільщині є лише два паспортизовані місця для купання і засмагання: дальній пляж тернопільського ставу і лановецький став.
Софія Романська
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Коментарі (1)
11104/08/2017
Чортківський район і тернопільський став-це ще не “більшість краю”і ще не вся тернопільщина!!! шо ви пишете !!?? Дятли!