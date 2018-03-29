“Культуру здоров’я” у Тернополя перейматимуть інші міста

29/03/2018 Розмір тексту:

29 березня у приміщенні Тернопільської міської ради відбулося засідання учасників Асоціації міст України в рамках загальнонаціональної програми «Маршрути успіхів» (Проекту USAID «ПУЛЬС») на тему «Досвід Тернополя у реформуванні системи охорони здоров’я та впровадженні технологій «розумного міста» для підвищення якості медичних послуг».

В обговоренні питань, винесених на засідання, взяли участь начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради Ростислав Левчук, директор КНП «Міська комунальна лікарня №3» Юрій Лазарчук, проректор з науково-педагогічної роботи Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського Аркадій Шульгай та ін.

Заступник міського голови Тернополя Леонід Бицюра привітав учасників навчального візиту та поінформував присутніх про формування «культури здоров’я» у Тернополі та етапи переходу тернопільських закладів охорони здоров’я від старої моделі державної медицини до сучасної страхової медицини.

«Тернопіль одним із перших розпочав процес реорганізації закладів охорони здоров’я та уже має певну практику у цьому питанні, – зазначив заступник міського голови. – Тому ми готові сьогодні поділитися власним досвідом та послухати думки усіх спікерів з актуальних питань реформування медицини».

У ході засідання медики обмінялися досвідом та обговорили актуальні питань у сфері медицини, а саме: особливості реформування первинної ланки медичної допомоги в Тернополі, застосування сучасних IT-технологій в управлінні медичними закладами, здоров’я процедуру автономізації закладів охорони здоров’я та ключові аспекти вторинної (спеціалізованої) ланки ЛПЗ тощо.