“Культурний сектор має чималий потенціал для створення нових робочих місць”

11/09/2017 0
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Так вважає голова обласної ради Віктор Овчарук, який взяв участь у  XXVIІ Економічному форумі в Польщі.

Очільник обласної ради виступив під час дискусії «Потенціал креативної та культурної індустрії». Учасникам цієї панелі Віктор Овчарук розповів про область, її туристичну та транспортно-логістичну привабливість, проінформував про культурно-мистецькі заходи, у тому числі, і міжнародного рівня, які відбуваються  в області, а також обрані стратегії для популяризації таких подій.

«Враховуючи, що туризм визначено одним із пріоритетів розвитку Тернопільської областіхотів би коротко охарактеризувати  потенціал туристичної галузі Тернопілля, а також обрані стратегії для її популяризації.  Така велика кількість історико-культурної спадщини та ресурсів природного походження нашого краю є привабливою для туристів, що дає можливості організації та проведення успішних заходів із подієвого туризму (фестивального) та «Свята замків», які покликані активізувати місцеві громади, а також є вдалим наповненням для туристичних та екскурсійних програм. Запровадження свят замків значно збільшило та урізноманітнило туристичні можливості нашого регіону. Слід відзначити збільшення та поліпшення в області інфраструктурних закладів, адже щорічний ріст кількості  туристів призводить до зростання мережі  закладів розміщення, а також багато зроблено для вдосконалення вже існуючих комплексів у відповідності до потреб.  Для популяризації усіх запланованих заходів область постійно бере участь у більшості міжнародних та регіональних туристичних виставках. З метою поширення інформації про різноманітні заходи на Тернопільщині організовуються також прес-тури, зокрема у 2016 році відбувся такий захід для представників ЗМІ Республіки Польща», – зазначив голова обласної ради.

Підбиваючи підсумки сказаному, Віктор Овчарук підсумував: «Можна із впевненістю сказати, що усі заходи, які проводяться у напрямку культурної індустрії, сприяють збільшенню кількості їх учасників – мистецьких ентузіастів, туристів, інвесторів, що в кінцевому підсумку  позитивно відображається на економічному розвитку області».

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