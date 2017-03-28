Куди переселять школу мистецтв?

28/03/2017 Розмір тексту:

Тернопільська обласна комунальна експериментальна комплексна школа мистецтв імені Ігоря Герети надалі працюватиме у приміщенні на вулиці Медовій, 17. Ні про закриття школи, ні про продаж чи приватизацію приміщень закладу не йдеться. Два місяці тому за розпорядженням голови обласної ради була створена робоча група з вивчення функціонування школи, для того, щоб ознайомитися з реальним станом речей та подумати над подальшим розвитком закладу.

Про це повідомив заступник голови обласної ради Любомир Крупа.

– Робоча група ще не почала працювати, а вже було багато чуток про те, що вся ця історія починається через приміщення, – каже Любомир Крупа. – Абсолютно ні. У 2015 році була прийнята програма про функціонування експериментальної школи мистецтв. Оскільки ця школа була створена, як мистецька потім до неї долучився загальноосвітній компонент, то було вирішено дослідити діяльність школи: наскільки запроваджений експеримент є дієвий у цій школі, адже аналогів таких шкіл де була б повна загальна освіта та мистецький компонент в Україні не має. Така була мотивація створення робочої групи.

Відкрите засідання цієї робочої групи відбулося 27 березня. Присутнім представили висновки та пропозиції, щодо подальшої діяльності школи. Заступник голови облради зазначив, що неодноразово надходили скарги і від батьків і від громадськості, щодо поганої матеріально-технічної бази, непридатності приміщень до навчального процесу. І проведені перевірки підтвердили це.

– Ми з’ясували, що діти навчаються у дуже поганих умовах, – продовжує Любомир Крупа. – Приміщення є пристосовані, а не адаптовані до навчання. Є класи без жодного вікна, де проводять по 5-6 уроків. Усі користуються загальним туалетом. Є великий комплекс проблемних питань. Тому одним із пунктів висновків, які напрацювала робоча група – це шукати інше приміщення для функціонування школи. Будемо виходити з тих реалій, які є. Будемо проводити консультації, в тому числі і з міською владою, щоб ця школа мала повноцінне функціонування і була у типових для навчального закладу приміщеннях. Наразі, школа мистецтв залишається на своєму місці тому, що ми не має альтернативи куди її перевести. Навіть якщо її переведемо у краще приміщення, то у нас є багато позашкільних обласних навчальних закладів, які знаходяться в орендованих приміщеннях. Питання, що ця територія буде йти під приватизацію чи під забудову абсолютно знімається тому, що ця територія і приміщення потрібні для галузі освіти області. Поки що вона залишатиметься там де є, але ми будемо шукати у будь-якому випадку умови покращення перебування дітей тому, що це творчі діти, і хотілось аби вони виховувались у мистецьких закладах, а не в одному кабінеті сиділо три класи і один одному на плечах тримали мольберт і писали картини.

На скільки може затягнутися процес пошуку нового приміщення Любомир Крупа не зазначив.

– Часові рамки встановити тут не можливо, оскільки це є комплекс питань, – каже він. – Ми в першу чергу будемо спілкуватися з міською владою, якщо вона буде йти на певні поступки, компроміси, то зрозуміло, що це пришвидшиться в часі. Якщо ні, то будемо шукати альтернативу і думаю не тільки в Тернополі, а й області, наприклад Тернопільському районі, щоб мати приміщення де б могла перебувати ця школа.

У школі навчається 351 дитина: 341 з Тернополя і 10 з Тернопільського району. Фінансується заклад з обласного та міського бюджету. Місто виділяє 3,5 мільйони на загальноосвітні предмети, а область – 6,5 мільйонів – на мистецькі напрямки. Також у школі запроваджена батьківська плата за навчання.

Ольга Трач