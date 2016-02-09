Куди переїхав паспортний стіл і як туди дістатися

09/02/2016 Розмір тексту:

У вівторок, 9 лютого, о 9.00 год. Тернопільський міський відділ міграційної служби відновив надання адміністративних послуг громадянам за новою адресою: м.Тернопіль, вул.Коновальця, 6.

Нагадаємо, раніше Тернопільський міський паспортний стіл працював за адресами бул. Петлюри, 6 та вул. Яремчука, 34. Тепер же він знаходиться у приміщенні колишнього міліцейського відділку за адресою вул. Коновальця, 6.

Важко збагнути чим думали “реформатори”, вносячи такі зміни, адже для переважної більшості тернополян єдина можливість добратися до нового приміщення паспортного столу – це пішки, пише Галас.

Річ у тому, що на Коновальця, 6 ходить лише одна маршрутка – 29-та. Вона йде з ринку і на масив “Канада”.

Нова маршрутна мережа, яку планують запустити влітку, передбачає, що 21-ша маршрутка буде їздити на нижню “Канаду”, але знову ж таки – тільки із ринку.

Як добратися мешканцям “Дружби” до нового паспортного столу – невідомо. Мешканцям Сонячного чи Східного масиву – теж саме.

Можливий варіант – це з двома пересадками, що є надзвичайно незручно для такого невеликого міста як Тернопіль.

Ще варіант – їхати на Східний до “Орбіти” і далі пішки. Або на Злуки і далі пішки, але там відстань іще більша.

У власників автотранспорту теж є привід для хвилювання. Біля нового приміщення паспортного столу нема місця для парковки автомобілів.

Ймовірно, автомобілісти залишатимуть транспорт на центральній вулиці Коновальця, але це аварійно-небезпечно, оскільки там дуже стрімкий спуск.

Одним словом, гасло “усе для народу” втілене, тільки з точністю до навпаки. Якщо раніше люди по півдня стояли у чергах у паспортному столі, то тепер будуть півдня добиратися до нього, а потім іще півдня стояти у черзі.