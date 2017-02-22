Куди чиновники ОДА поділи 62 мільйони гривень?

21/02/2017 Розмір тексту:

Понад шістдесят два мільйони гривень було виділено Тернопільській області з державного бюджету на реалізацію будівельних проектів минулого року. У представників громадськості виникло чимало питань щодо використання цих коштів.

Якщо гроші, виділені з державного бюджету, не використовуються до кінця року, їх необхідно повернути, – пояснюють в управлінні капітального будівництва ОДА. Проблема виникає, коли гроші поступають на рахунки надто пізно.

«Тернопільській області передбачено 62 мільйони. Це кошти, які були надані народним депутатам Верховної Ради. Враховуючи їх, було затверджено 209 об’єктів і ще 191 об’єкт було реалізовано по громадах, 53 об’єкти по державному фонду регіонального розвитку. Це вже 450 об’єктів. Крім того, реалізовувалися проекти на місцевих рівнях, такі як реконструкція ратуші в Бучачі, а також освітянські об’єкти. Загалом в області було реалізовано понад 500 об’єктів. На нові будівництва було передбачено біля двох мільйонів, шість з половиною мільйонів було спрямовано на реконструкцію. Всі об’єкти завершено і здано в експлуатацію у 2016-му році», – відзначив керівник управління Віктор Кузяк.

Чимало питань щодо якості робіт залишаються відкритими. Громадськість області чекає висновків експертів.