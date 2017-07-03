Спортсмени з різних областей виборювали у Тернополі Кубок України з картингу. ФОТО

03/07/2017 Розмір тексту:

Кубок України з картингу впродовж трьох днів виборювало 12 команд учнівської молоді з різних регіонів у Тернополі. Приїхали спортсмени з Одеси, Хмельницького, Львова, Чернівців, Луцька, Ужгорода, Черкас. У змаганнях брали участь також місцеві хлопці і дівчата.

За Кубок України з картингу змагалася молодь різних вікових категорій. Загалом до Тернополя з’їхалося більше ста учасників з інших регіонів України.

«У таких змаганнях участь беру не вперше. Але кожного разу відкриваю для себе щось нове, здобуваю нові навички. Розвиваю свої задатки змагань. Для мене дуже важливо на початку максимально зосередитися і налаштуватися», – каже учасниця Христина.

Такі змагання у Тернополі проводять вдруге. Цього року команди змагались у кільцевих перегонах та швидкісному маневруванні.

«Для мене, як для тренера важливо, щоб кожен учасник був у безпеці. Саме на це налаштовую своїх вихованців. Перемога виявляє насамперед тих, хто зосереджений, уважний і обережний», – відзначає тренер Волинської команди з картингу Сергій Ковальчук.

На цьогорічних змаганнях перемогу здобула команда картингістів з Чернівців, друге місце зайняли спортсмени з Чернігова, третє місце – учасники з Львова.

Софія Романська