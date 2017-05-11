Кривава різанина на Тернопільщині: на пенсіонера напав рідний син
11/05/2017 0
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У селі Ходачків медики швидкої допомоги надавали допомогу 60-річному чоловікові. За його словами ножові поранення наніс йому син.
Інцидент трапився у неділю, 7 травня, близько першої години дня. Бригада швидкої виїжджала у селі Ходачків, де надавала допомогу 60-річному чоловікові, якому, за його словами, ножові поранення наніс його ж син. Достеменно не відомо, з якої причини між рідними виникла сварка.
З колото-різаними ранами правого передпліччя, різаною раною підборіддя потерпілого доставлено у райлікарню, повідомляє Доба.
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