Кривава різанина на Тернопільщині: на пенсіонера напав рідний син

11/05/2017 Розмір тексту:

У селі Ходачків медики швидкої допомоги надавали допомогу 60-річному чоловікові. За його словами ножові поранення наніс йому син.

Інцидент трапився у неділю, 7 травня, близько першої години дня. Бригада швидкої виїжджала у селі Ходачків, де надавала допомогу 60-річному чоловікові, якому, за його словами, ножові поранення наніс його ж син. Достеменно не відомо, з якої причини між рідними виникла сварка.

З колото-різаними ранами правого передпліччя, різаною раною підборіддя потерпілого доставлено у райлікарню, повідомляє Доба.