“Кривава” акція на Тернопільщині: поліція повідомляє про напад на суд

12/01/2017 Розмір тексту:

Більше десяти невідомих у камуфляжній формі та балаклавахувірвалися до зали районного суду у Зборові. Подія трапилася у четвер, 12 січня, близько опівдня. Саме в цей час там тривало судове засідання щодо вбивства громадського активіста з Кременеччини Віталія Ващенка.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП Тернопільської області.

Як ідеться у повідомленні, на момент дебошу в залі перебували підозрювані, члени колегії суддів, родичі загиблого та інші громадяни.

За попередньою інформацією, невідомі увірвалися в зал засідань та кинули в клітку з чотирма підозрюваними дві скляні банки з рідиною, схожою на кров. В результаті один із затриманих отримав тілесні ушкодження.

На місце події одразу виїхав начальник ГУНП в області Олександр Богомол, спецпідрозділ поліції та слідчо-оперативна група.

Хулігани після цього вибігли та сіли у бус, який належить одній з націоналістичних організацій та поїхали у напрямку Тернополя. Дорогою їх зупинили працівники поліції і супроводили до обласного центру. Проте уже в центрі міста невідомі почали тікати з мікроавтобуса. Правоохоронці, застосовуючи спецзасоби, затримали їх.

Тринадцять чоловіків доправили до міського відділу поліції, встановлюються їхні особи та причетність до скоєння хуліганства у залі суду. Слідчі Зборівського відділення поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 296 частина 2 ККУ – хуліганство, вчинене групою осіб.

Нагадаємо, що 26 травня 2016 року, у Кременці Тернопільської області двоє невідомих напали і побили громадського активіста Віталія Ващенка на подвір’ї його ж будинку. Чоловік від отриманих травм помер. Правоохоронці затримали виконавців та посередника замовлення вбивства.

Фото сайту Тернополяни