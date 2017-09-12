Кримінальну справу стосовно водія, який збив на смерть трирічного хлопчика, закрили

12/09/2017 Розмір тексту:

Справа закрита, бо в діях водія не виявили ознак злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу. Після ДТП комунальники зрізали кущі, аби оглядовість була кращою.

Водій «Шкоди» у загибелі 3-річного хлопчика не винен. Такі висновки надали експерти, повідомляє “20 хвилин“.

Справу закрили, адже у діях водія не виявили ознак злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Про це повідомив начальник відділу розслідувань злочинів у сфері транспорту головного управління нацполіції в області Богдан Шуляр.

Нагадаємо, Водій «Шкоди» збив трирічного хлопчика. Дитина померла у кареті «швидкої». Аварія сталась 20 червня близько 19.15 на вул. Лесі Українки у Тернополі.

– Завершено виконання комп’ютерно-технічної та автотехнічної експертиз, які мали дати відповідь на питання щодо можливості водію автомобіля «Шкода» запобігти наїзду на дитину з моменту її виявлення, – каже Богдан Шуляр. – Висновок експертів: водій уникнути наїзду не міг, адже занадто малою була відстань від авто до дитини.

Кримінальне провадження було розпочато за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Справу вже закрили за відсутністю складу злочину у діях водія.

Поблизу місця ДТП комунальники зрізали кущі, аби оглядовість була кращою. Нагадаємо, саме з-за кущів малюк раптово вибіг на дорогу. І водій не міг заздалегідь його побачити.

– Ми звертаємось до всіх батьків з проханням дотримуватись правил руху, адже діти часто беруть приклад з дорослих, – звертається до тернополян Богдан Шуляр. – І самі не порушуйте, і дітей вчіть правилам. Дорога не пробачає помилок. Не варто ризикувати та наражати себе і близьких на небезпеку.