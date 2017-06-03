Кримінал: тернопільський посадовець “забув” вказати у декларації всю свою нерухомість

03/06/2017 Розмір тексту:

Тернопільською місцевою прокуратурою спільно з працівниками Управління Захисту економіки в Тернопільській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України виявлено факт подання керівником одного з підрозділів Львівського центру механізації колійних робіт недостовірних відомостей у е-декларацію.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.

Встановлено, що начальником зазначеного підрозділу відображено у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, недостовірні дані про наявність у нього на праві власності об’єктів нерухомості. Посадовець не зазначив усе наявне у нього майно у е-декларації.

Розпочато досудове розслідування за ст. 366-1 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації), процесуальне керівництво у якому здійснює Тернопільська місцева прокуратура.