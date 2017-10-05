Кримінал: на Тернопільщині підприємство зливає відходи у річку
05/10/2017 1
Розмір тексту:
Теребовлянською місцевою прокуратурою розпочато кримінальне провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.242 (порушення правил охорони вод) КК України.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.
Встановлено, що одне із підприємств Теребовлянського району систематично здійснює зливи виробничих відходів в річку Гнізна у Теребовлі, внаслідок чого заподіяно шкоду довкіллю.
Збитки встановлюються.
Додати свій коментар
- фільми в кінотеатрах України
Головні новини
- Потрощили навіть меблі: у виборчій дільниці на Тернопільщині побилися помічник нардепа і кандидат в депутати
- Якою буде погода на Тернопільщині до кінця тижня
- Іван Чайківський: Настав час великих інвестицій в Тернопільську область
- На Тернопільщині чоловік прийшов у поліцію з пістолетом
- Всі новини за сьогодні
Погода
Опитування
- Loading ...
Коментарі (1)
Влад05/10/2017
Виявіть та ліквідуйте таємні труби, які збудовані для цих цілей – так і вирішиться питання.