Кримінал: на Тернопільщині підприємство зливає відходи у річку

05/10/2017 Розмір тексту:

Теребовлянською місцевою прокуратурою розпочато кримінальне провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.242 (порушення правил охорони вод) КК України.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.

Встановлено, що одне із підприємств Теребовлянського району систематично здійснює зливи виробничих відходів в річку Гнізна у Теребовлі, внаслідок чого заподіяно шкоду довкіллю.

Збитки встановлюються.