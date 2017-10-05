Кримінал: на Тернопільщині підприємство зливає відходи у річку

05/10/2017 0
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Теребовлянською місцевою прокуратурою розпочато кримінальне провадження  за ознаками  вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.242 (порушення правил охорони вод) КК України.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.

Встановлено, що одне із підприємств Теребовлянського району систематично здійснює зливи  виробничих відходів в річку Гнізна у Теребовлі, внаслідок чого заподіяно шкоду довкіллю.

Збитки встановлюються.

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