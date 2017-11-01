Крик душі: мати загиблого на Донбасі бійця запрошує на презентацію книги

31/10/2017 Розмір тексту:

«Ти зробив усе, що зміг», – книгу під такою назвою представлять 2-го листопада о 17.30 в Тернопільській обласній філармонії. Автор – Леся Орляк, мама загиблого на Донбасі бійця Олександра Орляка.

Цією книжкою Леся Орляк дебютує в літературі. Видання присвячене пам’яті сина, а також іншим захисникам нашої держави. Авторка розповідає, що поставила собі за мету показати українцям, що від них залежить майбутнє їхньої держави.

«Цю книжку я присвятила дитині. Для мене важливо, щоб вона стала рухомим пам’ятником синові, який можна передавати іншим людям. Сподіваюся, що хтось прочитає, задумається, що саме від нього залежить, аби Україна відбулася як держава. Хочу відразу зазначити, що це не роман і не оповідка, а крик душі матері, яка втратила сина на війні», – каже авторка.

На презентацію книжки «Ти зробив усе, що зміг» запрошують всіх охочих. Вона відбудеться 2-го листопада в обласній філармонії о 17.30. вхід вільний.

Софія Романська