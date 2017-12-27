Крупна риба: на Тернопільщині поліція спіймала комбайнера, який зливав пальне

27/12/2017 2
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Повідомлення до поліцейських надійшло від представника департаменту служби безпеки агрохолдингу про те, що за селом Чабарівка Гусятинського району помічено комбайн, що належить аграрному підприємству, і водій техніки зливає дизельне пальне. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

З’ясувалося, причетний до крадіжки 21-річний комбайнер агрохолдингу. Водій зізнався, що вранці під час заправки не дотягнув на баку пломбу, а після обіду попросив знайомого приїхати і дещо перевезти до нього додому. Тим «дещо» виявилася 25-літрова каністра дизельного палива.

З місця події поліцейські вилучили дві каністри, одна з яких вже була наповнена пальним, та шланг з допомогою якого житель села Целіїв крав солярку.

Кримінальне провадження розпочато за частиною 1 статті 185 ККУ, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

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Коментарі (2)

Тарас

27/12/2017

Хто наступний…? тракторист який вкрав мішок зерна…? чи доярка літру молока?

erg

27/12/2017

скажіть що помінялось з радянських часів на краще – нічого навпаки крадуть чиновники мільйонами мільярдами і їм нічого а простого робочого засудять за 1000 грн. соромно має будути поліції такі новини викладати

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